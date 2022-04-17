Рашисты в Буче убили мужчину с фамилией Навальный, - Bild

Российские оккупанты, находясь в Буче, застрелили местного жителя Илью Навального, однофамильца оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.

Местная жительница рассказала, что последний раз видела Илью 12 марта, тогда же его расстреляли российские оккупаны.

"Мы вошли в наш многоквартирный дом, когда Илья спустился с лестницы. Я ему говорю: не выходи, там стрельба. Но он все равно хотел выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету", - рассказала женщина.

Когда через час Мария вышла из подвала, она увидела, что он лежит на земле.

"Они выстрелили ему в голову. Его паспорт по фамилии Навальный был рядом", - добавила она.

Илье Навальному было 60 лет. Он родом из Залесья, украинского села близ Чернобыля, из которого родом и отец Алексея Навального.

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