Ле Пен подозревают в незаконном использовании €140 тыс. Евросоюза
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Прокуратура Парижа подтвердила, что изучает отчет, полученный от агентства ЕС по борьбе с мошенничеством 11 марта.
По данным разведывательного сайта Mediapart, в отчете OLAF говорится об общей сумме растраты в 617 000 евро, из которых 140 000 приходятся на саму Ле Пен.
При этом лидера "Национального объединения" и членов ее партии обвиняют не в прямом получении незаконных доходов, а в незаконном использовании средств ЕС на расходы на персонал и мероприятия.
В разговоре с BFM TV адвокат Ле Пен Родольф Босселут заявил, что его клиентка отрицает обвинения. Он добавил, что ее еще не допросили, и ни он, ни Ле Пен не видели отчет OLAF.
Ле Пен находится под следствием с 2017 года в рамках расследования возможного использования средств Европарламента для оплаты работы ее помощников во Франции.
Как сообщалось, действующий лидер Франции Эммануэль Макрон и лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен будут соревноваться во втором туре президентских выборов во Франции, который состоится 24 апреля. За девять дней до второго тура Макрон чуть-чуть увеличивает отрыв от Ле Пен.