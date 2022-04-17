Несколько иностранных лидеров могут посетить Украину на следующей неделе, - ОП
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Не могу вам раскрыть, лидеры каких стран посетят Киев. Скажу только, что действительно на следующей неделе несколько подобных визитов планируется", - сказал он.
По его словам, такие визиты являются свидетельством поддержки Украины и помощи, поскольку каждый лидер приезжает с "конкретными результатами" либо по поставкам вооружения, либо поддержанию санкций, поддержке ускоренного продвижения в ЕС.
"География таких визитов, количество стран, посещающих столицу Украины – Киев, будет расширяться", – подчеркнул Жовква.
Он также проинформировал, что на следующей неделе ожидается возвращение в Киев ряд иностранных послов.