В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту демонтажа в Харькове памятника Георгию Жукову.

Об этом сообщили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Следственный комитет открыл дело по факту сноса памятника. Ранее росСМИ писали, что памятник снесли "украинские националисты".

Напомним, утром 17 апреля представители подразделения "Азов" демонтировали бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове. На постаменте без Жукова появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

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