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В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове

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жуков,харків
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту демонтажа в Харькове памятника Георгию Жукову.

Об этом сообщили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Следственный комитет открыл дело по факту сноса памятника. Ранее росСМИ писали, что памятник снесли "украинские националисты".

Напомним, утром 17 апреля представители подразделения "Азов" демонтировали бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове. На постаменте без Жукова появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

Смотрите: В Харькове демонтировали памятник Жукову. ВИДЕО+ФОТО

Топ комментарии

  • Diogen Gdl
    Как харьковчанин скажу что там должен быть бюст Залужного.
  • Egor Shevtsov 094467b8
    ну які кончені!
  • Larissa Kora 56c14f78
    Поцілуйте себе в сраку, кацапи обдовбані.
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