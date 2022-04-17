Уничтожение крейсера "Москва" доказало высокий уровень профессионализма инженеров и рабочих КБ "Луч", - гендиректор предприятия Коростелев

Генеральный директор государственного предприятия Киевского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев выступил с комментарием по уничтожению ракетного крейсера "Москва" разработкой этого предприятия ракетой "Нептун".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке предприятия.

В обращении Генерального конструктора - Генерального директора ГП "ГосККБ "Луч" Олега Коростелева отмечается: "Уничтожение комплексом 360МЦ "Нептун" флагмана российского черноморского флота ракетного крейсера "Москва" в очередной раз доказало высокий уровень профессионализма инженеров и рабочих ГП "ГосККБ "Луч" и кооперации наших предприятий-субподрядчиков, которая создавалась в течение последних 15 лет. От разработки аванпроекта до нажатия кнопки "Пуск" 13 апреля 2022 года – годы тяжелого труда и большой ответственности многих людей на заводах и в лабораториях. Я благодарен тем, кто бок о бок создавал с нами "Нептун". Я очень хорошо помню всех, мои друзья, и очень хочу после нашей общей победы пожать каждому руку.

Я благодарю Президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Я помню выставку "Оружие и безопасность - 2019", когда в кабине подвижного командного пункта комплекса "Нептун" я представил Вам концепцию применения этого вооружения. Несмотря на скепсис многих чиновников и военных, Вы поверили в КБ "Луч" и "Нептун", приняв тяжелое, но государственное решение.

Россияне продолжают бомбардировку и ракетные удары по предприятиям украинской ракетной отрасли, уничтожая наши цеха и станки. Но они никогда не уничтожат наш разум и наши идеи, способные создавать достойное оружие мирового уровня.

Спасибо всем рабочим нашей отрасли за качественную работу! Слава Украине".

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