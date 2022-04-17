На Восточном направлении уничтожено 60 оккупантов, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистемы и 1 вертолет, - ОТУ "Схід"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.