На Восточном направлении уничтожено 60 оккупантов, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистемы и 1 вертолет, - ОТУ "Схід"
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "17 апреля, украинские защитники отбили 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили: личного состава – 60; танков – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 3; АТ – 3; вертолетов – 1".