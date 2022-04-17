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На Восточном направлении уничтожено 60 оккупантов, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистемы и 1 вертолет, - ОТУ "Схід"

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схід,оту
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "17 апреля, украинские защитники отбили 5 вражеских атак. Наши воины уничтожили: личного состава – 60; танков – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 3; АТ – 3; вертолетов – 1".

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Топ комментарии

  • Максим Лапко 443e3f69
    Слава Героям України!!
  • оззи
    нормас. так тримати!
  • Йцу Кенг 07b0c614
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