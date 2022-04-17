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Ядерное оружие – это элемент шантажа всего мира Россией. Следует успокоиться, это исключительно угрозы, - Буданов

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рф,зброя,ядерна
Вероятность применения Россией ядерного оружия довольно маловероятна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Успокойтесь все, это исключительно угрозы. Если Путин до конца потеряет смысл и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так-то легко сделать.

Да, он может пытаться это сделать, однако достаточно маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают", – пояснил он.

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  • Анатолий К 65c6a92d
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  • Світлана Іванчук
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