Хотят успеть к Пасхе, но ничего у них не получится, - Буданов о решающем наступлении рашистов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом Буданов заявил в эфире общенационального телемарафона.
"Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в определенной степени выигрыш России в этой "операции". Они спешат к Пасхе", - сказал глава военной разведки.
По его словам, у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. Буданов добавил, что у оккупантов возможны временные тактические победы.
"У нас много мест, где некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки. В Вербное воскресенье им ничего не мешает совершать кровавые убийства, к Пасхе они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и будут продолжать его дальше", - уточнил он.