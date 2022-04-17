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Для "интернет-воинов" из Украины создали чат-бот, в котором можно рассказать россиянам правду о войне

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війна
Проект Zenyk-bot позволяет участвовать в информационной войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт проекта.

Telegram-бот позволяет отправлять сообщения россиянам от украинцев.

Цель проекта – создать и распространить правдивую информацию, с которой россиянам захочется поделиться с ближним окружением.

В базе "бота" больше 10 миллионов номеров. Имеются заготовленные шаблоны сообщений.

"Правительство должно быть для людей, а не наоборот! Покорите его себе! Помогите россиянам организовать их личный Майдан!" - подчеркнули авторы.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Ніякого майдану у рашистів не буде,їм невідома цінність свободи,максимум можуть бути голодні бунти,але спочатку ЗСУ зроблять їм розгром та завдадуть військову поразку.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну...место то прикормленное...
  • 5 копійок
    Московитам правда до сраки. Вони дивляться телевізор.
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