Украинские воины на Донбассе отразили 12 атак врага. Уничтожено 10 танков, 5 артсистем, 15 единиц бронетехники и 2 вертолета, - штаб ООС
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр ООС.
В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отразили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты противника".