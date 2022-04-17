Украинские воины на Донбассе отразили 12 атак врага. Уничтожено 10 танков, 5 артсистем, 15 единиц бронетехники и 2 вертолета, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр ООС.

В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отразили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины на Донбассе отбили 10 атак россиян, уничтожили 15 танков, 3 артсистемы, 24 единицы бронетехники и 4 беспилотника, - пресс-центр штаба ООС