Харьковчанам, находящимся под круглосуточными обстрелами, рекомендуем выезжать в более безопасные места, - Терехов
7 1559
В Харькове полностью безопасных районов на данный момент не осталось.
Об этом в видеообращении сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Он призвал харьковчан находиться в укрытиях и беречь свои жизни.
"Мы продолжаем эвакуацию людей из самых опасных районов города, которые находятся под непрерывным обстрелом. Вывозим людей в места, которые менее опасны. Совершенно безопасных районов в Харькове сейчас не осталось. Там мы предоставляем место проживания, горячее питание, душ, медицинскую помощь.
Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, уезжать. Наши волонтеры помогут вам сделать это", – сообщил глава города.