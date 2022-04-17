Зеленский и директор МВФ Георгиева обсудили обеспечение финансовой устойчивости Украины
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на сейчас, а также видение перспектив. Убежден, что сотрудничество Украины и МВФ и в дальнейшем будет плодотворным", - говорится в сообщении.