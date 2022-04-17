Новости

Один человек погиб в результате обстрела Криворожского района на Днепропетровщине, - облсовет

4 6061
війна
Российские оккупанты обстреляли окрестности Криворожского района на Днепропетровщине, погиб один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Днепропетровщине зафиксирован один вражеский обстрел из Херсона по окрестностям Криворожского района. К сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.

По словам Лукашука, сейчас границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли ракетные удары по Днепровскому району Днепропетровщины. Полностью разрушена неработающая птицефабрика, - ОВА. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 
ТОП-новости
все новости