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Глава Луганской ОВА Гайдай призывает жителей области немедленно эвакуироваться: "Мы не хотим копать могилы"

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сєверодонецьк,цвинтар
Власти Луганщины призывают местных жителей не пренебрегать эвакуационными автобусами.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Переседим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети смогут справиться психологически с тем, что увидят? Это упрямство? Это БЕЗответственность? Вы готовы добровольно погибнуть?

Никакого разборчивого ответа не услышал. "Как-то будет". Уже есть Мариуполь. Не ходите далеко – наше Рубежное, Попасная и Горская громада – это тот самый Мариуполь!!!

Решение за Вами. Те, кто каждый день рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других", – подчеркнул Гайдай.

"Видели новое Северодонецкое кладбище?! Оно все больше каждый день… Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда Победа? Каждый из нас может на это повлиять", - подытожил глава ОВА.

Смотрите: Ситуация в Попасной напоминает Мариуполь, сплошная руина - Гайдай. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Grigorij Ar
    Донбасс всегда умом не отличался.
  • stels400
    Такие рассуждения тупое балабольство на дурака в реалиях сегодняшнего дня войни.Эвакуация всех ещё вчера и точка.Остальной как бы да ка бы не добавить людям жизнь и выживание.
  • Maxim Sobolsky
    У містах що знаходяться під загрозою безпосереднього вогневого ураження чи тимчасової окупації мають залишатись ВИКЛЮЧНО ті хто задіяні у виконанні завдань з оборони та захисту цих міст(ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія, "Надзвичайники" та медики - КРАПКА! Всі інші мають НЕГАЙНО залишити місто : щоб (свідомо чи несвідомо) не стати потенційним "тягарем" - який буде заважати нашим оборонцям давати ворогу ефективну відсіч і змушувати їх відволікати свої сили та ресурси на термінову евакуацію населення в умовах постійних ворожих обстрілів! Подивіться на той самий Маріупіль - чи вам того трагічного прикладу замало??!😠 Ви хочете ще додати статистику смертей до того жаху що відбулось у Бучі, Бородянці та Ірпіні??? Як не думаєте за себе - подумайте хоч за тих хто вас захищає!!
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