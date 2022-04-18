Новости

Зеленский – жителям оккупированных территорий юга Украины: "Протестуйте. Надо продержаться"

7 64753
протест,херсон,русский,мир
Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных рашистами территорий юга протестовать и саботировать распоряжения оккупантов.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Очень я хочу сегодня еще раз поддержать всех, кто борется за Украину в городах, в громадах юга нашего государства. Кто защищает наши национальные символы. Кто защищает нашу свободу. Каждое проявление такой борьбы усложняет оккупантам реализацию их задач.

Саботируйте распоряжение оккупантов. Не сотрудничайте с ними. Протестируйте. Надо продержаться, чтобы России не удалось изуродовать жизнь еще в других городах Украины, как в Донецке и Луганске", - подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До пяти тысяч детей вывезли россияне из Мариуполя, - Зеленский

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ага, а лучше лично "слуг народа" туда отправить и пусть покажут, как надо безоружным людям сопротивляться понаехавшим росгвардии-фсбэшникам и прочей нечисти, которая уже разворачивает настоящий террор против украинцев. Собственным примером так сказать
  • Олександр Карін
    Перти голіруч проти озброєних орків? Краще скажи, чому південь лишився без зброї, ясноликий наш Zеленський Vолодимир Oлександрович?
  • Руслан Михайленко 65e9b44d
    хломідію з люсєндою потрібно закинути в глибокий тил. хай організують підпілля!!!! де ти було і чому не були організовані схрони зброї. вибухівки. зелена мразота тепер щось радить.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости