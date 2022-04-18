Зеленский наградил защитников Украины. 6 воинов удостоены звания Героя Украины, 5 посмертно, 647 награждены орденами и медалями, из которых 146 посмертно

Президент Украины подписал ряд указов о награждении защитников Украины. 6 воинов стали Героями Украины, среди которых 5 – посмертно. Также были награждены 836 человек из числа Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тексты указов обнародованы на официальном сайте главы государства. Так, звание Героя Украины получили: "ГОЛОВКО Виктор Александрович – старший лейтенант (посмертно) СОБКОВ Роман Васильевич – майор (посмертно). ПАШКО Лев Валерьевич – лейтенант. ДАШКО Игорь Тарасович – подполковник (посмертно) КУЧЕВОЙ Виталий Викторович – полковник (посмертно). Отдельным Указом Звание Героя Украины присвоено ТАРАСЕНКО Георгию Александровичу – председателю Харьковской общественной организации "Военно-патриотическая организация "Фрайкор" (посмертно). Орденами и медалями награждены 647 военнослужащих Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, среди которых 146 - посмертно. Также читайте: Зеленский наградил орденами и медалями 202 украинских защитников, из которых 23 – посмертно

Автор: Леся Карпенко