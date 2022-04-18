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Более 100 военных РФ отказались воевать в Украине, - журналист Цимбалюк

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рф,армія,окупанти
В России более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались от дальнейшего участия в "спецоперации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал журналист Роман Цимбалюк.

"Личный состав 200-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения спецоперации на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в "специальной военной операции". Они отправлены из полевого лагеря на территории Белгородской области домой в Печенгу", - отметил Цимбалюк.

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Топ комментарии

  • Vedana
    ???
    Для чого ЗСУ такий непотріб ?
    Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.

    Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
  • Joshua Merlin
    да... от предыдущего набора в печенги остались только шевроне... а сколько сгорело... это хорошо... пусть ссутся... главное, что мир понял - армии у кацапетии нет... есть сброд аморальных паскудных ублюдков без чести и совести...
  • Nov
    Белорусы, активнее вступайте в ряды ВСУ, если потом хотите освободить свою страну от оккупации, нам лучше жить по-соседству с норм. гос-вом, а не фашистами
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