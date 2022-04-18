Оккупанты завершают создание наступательной группировки на Востоке Украины, - Генштаб ВСУ

Враг завершает создание наступательной группировки в восточной части страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает в понедельник утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

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