Оккупанты завершают создание наступательной группировки на Востоке Украины, - Генштаб ВСУ
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Враг завершает создание наступательной группировки в восточной части страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает в понедельник утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.