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Оккупанты завершают создание наступательной группировки на Востоке Украины, - Генштаб ВСУ

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Враг завершает создание наступательной группировки в восточной части страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает в понедельник утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

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  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому тільки відосік зезі, можна ще крутанути Кіма, подоляка і великого полководця абдристовича. Дуже уважно дивіться виступ верещалки і безмозглої. Там ще наваляє в три короба маляр. Це найкращі і найквалікованіші спеціалісти, яких бачимо кожного дня, а не тих, що холодні і голодні в окопах. Ці одне поперед одного, одягнувши військову форму, кожного ранку вилазять з бункерів, щоб щось "важливе" сказати на єдиному каналі "Беня-медведчук", який вже давно ніхто не дивиться, бо решту взяли і просто закрили, щоб дивилися їх і звикали.
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