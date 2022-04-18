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До пяти тысяч детей вывезли россияне из Мариуполя, - Зеленский

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Российские оккупанты вывезли из Мариуполя несколько десятков тысяч человек, в том числе до пяти тысяч детей.

Об этом в интервью CNN сказал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"Несколько десятков тысяч были принудительно вывезены в Российскую Федерацию. Что с ними, мы не знаем, где их документы, мы не знаем. И среди них несколько тысяч детей. Мы об этом знаем, но что с ними произошло, как здоровье, где они находятся - пока что стопроцентной информации об этом нет... Мы слышали о том, что 5 тысяч детей депортированы из этого региона в российскую сторону. Потому что они (российские войска. - Ред.) не позволили им пройти на территорию, которую контролирует Украина. Потому мы не знаем, что с этими детьми. Этот вопрос очень сложен и труден. Есть много информации, которую мы должны проверять и которой мы не знаем точно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что так же невозможно точно сказать, сколько в Мариуполе пока осталось людей, сколько погибло.

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"Гражданское население, которое осталось... тоже мы не знаем до конца. Есть данные, что там около 50-60 тысяч. Другие данные говорили, что 100 тысяч. Сейчас есть информация, что где-то 20-30 тысяч могли погибнуть гражданских, которые там остались", – сказал Зеленский.

По его словам, в целом трудно говорить о потерях среди гражданского населения из-за того, что такие города как Херсон, Бердянск, Мариуполь, Волноваха заблокированы российскими войсками.

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Хто і що заважало президенту запобігти вивезенню дітей? Було цілих три роки для розробки концепції та укріплення, але хтось відкрив двері із Криму ворогу і хто це може бути? Що невже знову Порошенко заважає? Тоді не дав "патріотам" "95 кварталу"захистити Крим і сьогодні діє в той же спосіб?
  • 5 копійок
    Онови методичку, вона застаріла.
  • Анатолий К 65c6a92d
    це я подкацапнік, бо виступаю з критикою проти Вовіка? Відповім із задоволенням, хоча краще було б Вас послати за кораблем парашії. За 5 років створена армія, яка сьогодні боронить Україну, правда в мінусі 40 тисяч, які скоротили. Спочатьку військових дій звільнили третю частину Донецької і Луганської областей а за години точно було би закінчено АТО, якби ворог не ввів свої регулярні війська. З того часу розпочалася війна, а не АТО. Але такий собі Володя обіцяв закінчити війну за рік. Закінчив? Звичайно ні, бо закінчення війни не залежить ні від Порошенко, ні від Зеленського, це все залежить від росії, яка веде агресивну війну. Але Зеленський використовував ці факти у своїй пропаганді, що мов Порошенко не бажає закінчувати війну, бо на ній збагачується. То виходить з логіки, що хтось сьогодні теж збагачується?
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