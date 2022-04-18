С начала вторжения РФ в Украине погибли 205 детей, более 362 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 205 детей погибли и более 362 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 107, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Стало известно, что 2 марта в Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.

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Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.

15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства был ранен 17-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.