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Утром войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. 60% ракет сбили ПВО. В Синельниковском районе 2 пострадавших, в Павлоградском - разрушена железнодорожная инфраструктура

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ракета,франція,ядерна
Утром 18 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области… Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча…", - отмечает он.

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Позже Резниченко рассказал некоторые детали по утренним "прилетам".

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели укротили. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру", - отметил он.

Топ комментарии

  • Gal
    А ми не годувли того покидька? Не заглядали в глаза, не дагаварівалісь пасрєдінє, не забавляли на всіляких шоу, не блокували озброєння своєї армії, не тримали її 3 роки впроголодь, не розміновували Чонгар, не залишили в подарунок оркам Мрію і на додачу десятки літаків, не готувались до шашликів на майскіє...? Наш мудрий нарід до того зовсім непричетний, то тільки той загниваючий Захід?! От пілять, захід йому винен...
  • Gal
    А він лише спостерігає? Ти нічого не попутав?
  • YU ST
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