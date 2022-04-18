Войска РФ нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову, - Садовый
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Войска РФ нанесли очередные ракетные удары по Львову.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - написал Садовый.
Никаких других подробностей пока не сообщается.
В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в фейсбуке отметил: "По предварительной информации нанесено четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях".