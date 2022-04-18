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Войска РФ нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову, - Садовый

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Войска РФ нанесли очередные ракетные удары по Львову.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - написал Садовый.

Никаких других подробностей пока не сообщается.

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В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий в фейсбуке отметил: "По предварительной информации нанесено четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях".

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це не війська завдали удару, а терористи. Там, куди прилетіли - ніяких військових об'єктів нема. Лише мирні люди. І прилетіли в час, кли ці люди збиралися на роботу. Це не армія, це злочинці. Не знаю, як але проблему Білорусі треба вирішити.
  • Amber
    Кремлівська моль біснується , мабуть перед смертю 😠
  • василь лялик
    Та їбаніть по Барановичах. Щоб знади. Це звідти західна Україна обстрілюється
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