Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай

Войска РФ зашли в населенный пункт Кременная в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - отметил он.

Гайдай также напомнил, что в Лисичанске ранены шесть патрульных полицейских, в результате обстрела орками здания Управления

Кроме того, по его информации, двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое.

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