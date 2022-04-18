Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай
44 97873
Войска РФ зашли в населенный пункт Кременная в Луганской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - отметил он.
Гайдай также напомнил, что в Лисичанске ранены шесть патрульных полицейских, в результате обстрела орками здания Управления
Кроме того, по его информации, двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое.