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Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай

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кремінна
Войска РФ зашли в населенный пункт Кременная в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна", - отметил он.

Гайдай также напомнил, что в Лисичанске ранены шесть патрульных полицейских, в результате обстрела орками здания Управления

Кроме того, по его информации, двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое.

Смотрите: Оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной. По области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов, убиты и пострадали, - Гайдай. ФОТО

Топ комментарии

  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Зашли в изюм, зашли в боровую, вплотную у северодонецку, теперь кременная? Точно всё под контролем??
  • Murzziik Kit
    Ну так до Киева тоже они дошли были. Силы как минимум в бронетехнике превосходят наши в несколько раз. Наша тактика такая же как и под Киевом. Держать по возможности линию фронта. в тяжелой ситуации понемногу отходить. При этом нанося локальные контратаки уничтожая технику противника. Под Киевом эта тактика сработала, а по-другому мы сейчас воевать не можем. Даже если и организовать на каком-то участке фронта полномасштабное наступление то у нас будет больше потерь чем у них, и польза от такого наступления сомнительна.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Тільки вчора черговий позитивний блогер ОПи Костянтин Машовець розказував, що ВСУ відкинули рашистів від Кремінної-Рубіжного, а сьогодні в Кремінній вже рашисти.
    Про це блохєри ОПи не напишуть ...
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