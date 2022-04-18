Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно

Можно констатировать, что наступление войск РФ на Донбасс уже началось.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Можем констатировать, что наступление уже началось! Успейте спастись, пока мы можем Вам помочь! Внимание!!! Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громаді, Попасной", - отметил Гайдай.

По его информации, маршруты изменены с учетом фактора безопасности.

"Следует принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне обострена", – добавляет глава региона.

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Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, возле дома 15

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.

Горское:

Дом культуры Украина. Гагарина 13-А

Попасная

ул. Щербакова, 1-А

"Также на Луганщину будет направлен гуманитарный груз. Следите за сообщениями. Надеемся на тишину…", - резюмирует Гайдай.