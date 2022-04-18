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Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно

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Можно констатировать, что наступление войск РФ на Донбасс уже началось.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Можем констатировать, что наступление уже началось! Успейте спастись, пока мы можем Вам помочь! Внимание!!! Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громаді, Попасной", - отметил Гайдай.

По его информации, маршруты изменены с учетом фактора безопасности.

"Следует принимать решение как можно скорее. Ситуация крайне обострена", – добавляет глава региона.

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Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

КВ. 40 лет Победы, возле дома 15

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Приволье:

центральная площадь;

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Рубежное:

Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Горское:

Дом культуры Украина. Гагарина 13-А

Можем констатировать, что наступление уже началось! - Гайдай призывает жителей Луганщины срочно эвакуироваться, где это возможно 01Попасная

ул. Щербакова, 1-А

"Также на Луганщину будет направлен гуманитарный груз. Следите за сообщениями. Надеемся на тишину…", - резюмирует Гайдай.

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    Боже, бережи наших захисників, приведи нас до перемоги над окупантом.
  • Одержимый
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Дай Бог нам удачи❗Может в этих боях сломается хребет этой петушинной стаи👊❗
    Украина победит. Это пророчество👍
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