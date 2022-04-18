Россия во время осады Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии, - Минобороны Великобритании

Россия при осаде Мариуполя применила тактику войн в Чечне и Сирии. Однако российское командование обеспокоено тем, сколько времени потребуется на взятие города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", - говорится в сообщении.

В то же время, попытка захватить Мариуполь дорого стоила его жителям. Значительные части инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери.

"Задача ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне в 1999 г. и Сирии в 2016 г. и это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 г. о том, что Россия не будет наносить удары по городам и это не грозит населению Украины", - отметили в Минобороны Британии.

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