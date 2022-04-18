Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Ситуация на вокзале контролируемая, возможна задержка прибытия поездов, – "Укрзализныця". ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях. Высадка и посадка на поезда возобновлена после окончания сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, сейчас движение возобновлено" , – говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка прибытия к вокзалу.
"Железнодорожники делают все для минимизации времени задержки", - добавляют в "Укрзализныце".
В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Сергей Камышин отметил в телеграмм-канале: "Сегодня утром российские войска обстреляли Львов. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов. Свою поврежденную инфраструктуру восстановим".