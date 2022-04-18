Ракетные удары по Львову: три попадания в военную инфраструктуру, одно – в шиномонтаж. 6 человек погибли, 11 - пострадали (обновлено)

По состоянию на 10:05 18 апреля официально известно о 6 погибших и 8 пострадавших, среди пострадавших - один ребенок.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Официально: что известно по состоянию на 10:05. По информации Воздушного командования "Захід", сегодня утром были нанесены четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", – отмечает он.

По его словам, объекты получили существенные повреждения.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок", - добавил Козицкий.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил: "Одна из ракет попала в гражданский объект - шиномонтаж. Предварительно погибли 6 человек, 11 ранены, среди них - 1 ребенок. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы".

Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове.

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