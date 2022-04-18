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Ракетные удары по Львову: три попадания в военную инфраструктуру, одно – в шиномонтаж. 6 человек погибли, 11 - пострадали (обновлено)

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По состоянию на 10:05 18 апреля официально известно о 6 погибших и 8 пострадавших, среди пострадавших - один ребенок.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Официально: что известно по состоянию на 10:05. По информации Воздушного командования "Захід", сегодня утром были нанесены четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", – отмечает он.

По его словам, объекты получили существенные повреждения.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших - один ребенок", - добавил Козицкий.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил: "Одна из ракет попала в гражданский объект - шиномонтаж. Предварительно погибли 6 человек, 11 ранены, среди них - 1 ребенок. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы".

Ракетные удары по Львову: три попадания в военную инфраструктуру, одно – в шиномонтаж. 6 человек погибли, 11 - пострадали 01

Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами во Львове.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Ответку можна дати наступальною зброєю, ********* ракетами. Яких в нас катма. Я вже не пригадую, "грім", здається, був розрахований на дальність понад 500км; але ж його в 2019-му заморозили... Якщо я десь щось неточно - поправте, пліз...
  • Green sheet
    Главное что пиво разрешили продавать. У нас уже одни люди расслабились, пьют пиво, ходят на рыбалку. Скоро будут требовать чтобы открыли ночные клубы. А в ето время всего в сотне километров другие воюют и сидят в подвалах под бомбежками
  • Sergej008
    Точно нечем!!
    Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
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