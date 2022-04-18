Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО

В Службе безопасности Украины рассказали, как россияне насильно отправляют мужчин на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

СБУ показала видео с пленником из Донецка. По его словам, мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

"Новобранцев" одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую.



А чтобы никуда не убежали – возят в закрытых железнодорожных вагонах...



Вот так о "спасательной спецоперации РФ" рассказывает житель Донецка, попавший в украинский плен.



"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказывает "мобилизированный".



По его словам, он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.



Так и попал в плен. Рад, что остался жив, но за свои поступки придется ответить. Как и тысячам других захватчиков, желающих захватить нашу землю.

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