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Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО

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рф,армія,окупанти
В Службе безопасности Украины рассказали, как россияне насильно отправляют мужчин на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

СБУ показала видео с пленником из Донецка. По его словам, мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

"Новобранцев" одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую.

А чтобы никуда не убежали – возят в закрытых железнодорожных вагонах...

Вот так о "спасательной спецоперации РФ" рассказывает житель Донецка, попавший в украинский плен.

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказывает "мобилизированный".

По его словам, он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.

Так и попал в плен. Рад, что остался жив, но за свои поступки придется ответить. Как и тысячам других захватчиков, желающих захватить нашу землю.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    все они рассказывают одну и ту же сказку - в боевых действиях не участвовали! А кто тогда стреляет? И зачем их мобилизируют? Шашлыки жарить? Видел я интервью с этим пленным, сплошная ложь. А сколько было свидетельств того что как раз мобилизированные с лугандона и проявляют большую жестокость даже в отношении местных!
  • Aks World
    "Введенный в рамках пятого пакета санкций запрет ЕС на перевозки грузов транспортом россии и белоруссии не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия"

    А тогда толку от таких санкций, если 90% это и так сырье и продовольствие? То есть как катались, так и будут кататься, а нам просто глаза замыливают.
  • Kolja Stambulskij
    звичайна байка усіх ціх потвор після того як попадають в полон.....окопи він копав та на блокпосту чергував...та ще тіпа його спіймалина вулиці та силоміц відправили как худобу....мабудь добровільно визвався мочити укрів....застрилити падлюку....
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