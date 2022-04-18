Общие потери РФ с начала войны – около 20,6 тыс. человек, 167 самолетов, 147 вертолетов, 790 танков и 2 041 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 апреля потери личного состава противника составляют около 20,6 тыс. человек.