Новости

Оккупанты взяли под контроль Кременную. Бои продолжаются. Враг обстрелял гражданское авто, четыре человека погибли, - Гайдай (обновлено)

31 132109
кремінна
Оккупанты взяли под контроль населенный пункт Кременная в Луганской области.

Об этом только что сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои продолжаются. Эвакуация из города уже невозможна", - заметил он.

По его информации, из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горского и Рубежного людей вывозят.

"Позаботьтесь о Ваших детях!", - обращается Гайдай к жителям региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ зашли в Кременную. Начались уличные бои, - Гайдай

Позже Гайдай сообщил, что в Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину.

"Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно. Не выходите из укрытий!!! Не пытайтесь самостоятельно покинуть Кременную! Это опасно!", - добавил он.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️
    @UaArtem
    · 1 год
    "Відкинуті вчора на декілька кілометрів " від Кремінної орки сьогодні спокійно зайшли в місто. ****, кому вже вірити в цій війні?
  • Paul Foxen
    чекайте, через годину чи дві люся вам розкаже чому це перемога, і що Кремінну відбуксовують в шторм до Одесси
  • Rostyslav Komarnytsky
    Я б не робив з цього зраду. Тим більше не радив би робити це людям, які нічого не знають ні по ситуацію, ні про плани з оборони. Свого часу орки зайшли і у Гостомель, і у Іванків. Де тепер ці орки? Справжнім християнами вважаються ті, хто вірить у Господа, навіть ніколи за життя не бачачи Його. Справжніми патріотами є ромадяни, які вірять у власну країну і її збройні сили.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости