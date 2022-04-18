В Запорожской области российские оккупанты заставляют предпринимателей платить "дань" и требуют возить товары из Крыма, - ОВА

В Запорожской области на временно захваченных территориях военные РФ запугивают предпринимателей и заставляют платить "дань".

Об этом в Фейсбуке сообщает спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"В Токмаке предприниматели вынуждены платить налоги в пользу оккупантов. Кроме того, токмачанам выдали пропуски в аннексированный россиянами Крым, ведь только оттуда им разрешено привозить продукты и товары первой необходимости в свои магазины", - отметил он.

Жители Днепрорудного сообщают, что в городе раздавались выстрелы. В ОВА предполагают, что таким образом россияне пытаются запугать местных предпринимателей, ведь им разрешили торговать на рынке только при условии, что 20% своей прибыли они будут отдавать захватчикам.

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Также российские военные присваивают деньги, направленные на выплату пенсий и социальной помощи, блокируют и грабят гуманитарную помощь, доводя до голода жителей Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в Запорожской области вражеские войска в течение воскресенья обстреливали населенные пункты.

"Начиная с 4 часов утра 17 апреля, батальоны Запорожской отдельной бригады территориальной обороны ведут ожесточенные бои на всей длине линии фронта в зоне ответственности. Врагом были обстреляны поселки Старомайорское, Макаровка, Сторожево, Нескучное, Времовка Волновахского района Донецкой области, а также Приютное, Вишевое, Малиновка, Полтавка, Новодаровка, Новоукраинское, Степное, что в Запорожской области", - сообщает Арефьев.

Российские войска используют танки, бронетранспортеры, пехоту. Кроме того, ведут обстрелы населенных пунктов области авиацией, реактивными системами залпового огня "Град", ствольной артиллерией, 120-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами по направлениям: Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Червоное, Павловка, Орехов, Малая Токмачка.

Враги уничтожают гражданскую инфраструктуру.