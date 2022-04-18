Оккупанты отпустили жителя Голой Пристани, в плену остаются мэр города и еще трое граждан
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Российские оккупанты отпустили одного из жителей Голой Пристани (Херсонская область). В плену все еще остаются мэр города и три гражданина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление депутата горсовета Юрия Зеленина в Facebook.
"Российские военные до сих пор находятся в санатории "Гопры"! Городской голова и другие наши ребята до сих пор находятся в плену, вчера выпустили из плена жителя Голой Пристани Сергея Скубеника (всего 4 пленных)!" – написал он.
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