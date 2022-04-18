В какой-то момент мы сможем прорвать блокаду, – начальник ГУР МО Буданов

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, почему провалилась атака России на Киев и какое оружие Украина хочет от Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава украинской разведки сообщает изданию SPIEGEL.

На вопрос журналиста, почему РФ решила вывести свои войска из Киевской области, руководитель военной разведки Украины отметил, что оккупационные войска не просто отошли – мы их выгнали из Киевской области.

"Началось с того, что мы вернули город Ирпень. Это чревато разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что всего через несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят нанести врагу – окружение и разграничение своих сил. Потому они решили отступить. Меня удивляет, насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что да – то российское руководство, видимо, удивляется, насколько компетентны их генералы. Они приняли желаемое за действительное", – говорит Кирилл Буданов.

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"Мы задали себе этот вопрос. И нашли только один ответ: очень низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки отдельно! Это памятник идиотизма", - объяснил глава ГУР МО такие большие потери врага.

Руководитель ГУР МО Украины рассказал, что цель военной агрессии осталась неизменной, потому что это операция по уничтожению государственности Украины. Украина должна перестать существовать как государство. Это главная цель и Путин не отказался от своих планов. Как бы они добились этой цели, Россия так и не до конца поняла, это тоже характерно для их тактики. Но они хотели, во-первых, установить здесь, в Киеве, подконтрольное России правительство, а во-вторых, навсегда вернуть Украину в российскую сферу. Этого не было и не может произойти, особенно после зверств и военных преступлений, свидетелями которых есть весь мир.

Также Буданов отметил, что для отражения российской агрессии нужны артиллерийские системы – немецкая армия в них особенно сильна. Кроме этого нужны танки, остальное стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка.