18 апреля гуманитарных коридоров не будет, - Верещук

Сегодня, 18 апреля, власти Украины не будут открывать гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день, 18 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров не будет", - отметила она.

По ее словам, вчера состоялись долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее.

"Однако, в нарушение международного гуманитарного права, российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Поэтому, из соображений безопасности, было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры. Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова быстрее", - сказал он.

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