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Госпогранслужба объяснила, почему возобновила выезд из Украины по загранпаспорту: "На данный момент авральной ситуации нет"

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паспорт
Для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт, он же помогает легализоваться в странах Европы, куда следуют убегающие от войны украинцы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт не предусмотрено.

В то же время в первые недели на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа, когда тысячи людей штурмовали границу, сервисные центры не работали, люди не имели возможности оформить надлежащие документы, тогда принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок".

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Демченко пояснил, что в отношении лиц, уезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у таких людей нет загранпаспорта. Однако подчеркнул, что это всегда – исключения, решения по которым принимаются, в зависимости от ситуации.

Кроме того, представитель ГПСУ напомнил, что внутренние украинские паспорта не являются основанием для легализации за рубежом, поэтому посоветовал полагаться на документ для выезда за границу.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • драгач фурчак
    окремі рішення будуть прийматися в залежності від суми озвученої прохачем. нижня планка виставлена на рівні 2000$. Будь ласка, беріть до уваги вище визначені параметри і ні в якому випадку не користуйтесь сторонніми послугами! Крапка!!!
  • Максим Мороз 1ada3982
    Реально абсурд, якщо країни приймали і за внутрішнім паспортом чому раптом заборонили??
  • ьля
    користуючись нагодою, повідомлю прикордонників, що я дві години назад дзвонив в наш місцевий паспортний стіл, щоб записати в чергу на отримання ОЗП сина, і працівник відповіла, що на даний час "не працює система", порекомендувала повторити після великодня. чернігівська область.
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