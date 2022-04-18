Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску. Артобстрелы по всей линии фронта в Донецкой области не прекращались всю ночь

Войска РФ нанесли очередной ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной ракетный обстрел жилых кварталов от оккупанта по Краматорску. Коммунальщики уже работают – убирают последствия", – отметил он.

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Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в фейсбуке: "Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Разрушены по меньшей мере 8 жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты".

По его словам, артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь. Наиболее интенсивный огонь враг вел на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.

"Пока не зафиксированы жертвы среди мирного населения, но повреждено немало жилых домов, кое-где перебиты электро- и газоснабжение. Несмотря на это, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто может, выехать в более безопасные регионы", - добавляет Кириленко.

Он также показал фото последствий одного из сегодняшних обстрелов:











