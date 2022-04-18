В Украину с момента вторжения РФ вернулись более миллиона человек, - ГПСУ
Об этом в комментарии УП сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовал 1 миллион 60 тысяч ее граждан", - сказал он.
Демченко отметил, что 16 апреля впервые с начала полномасштабной войны наблюдалось преимущество въезда над выездом из Украины.
В субботу зафиксировали большее количество следовавших в Украине людей, подавляющее большинство - это наши граждане, отметил спикер ГПСУ.
По его словам, в воскресенье пассажиропоток несколько снизился (на уровне 65 тысяч в обе стороны) и составил 50 на 50 (соотношение въезда-выезда. – Ред.).
На этой неделе Государственная пограничная служба не исключает увеличения желающих вернуться домой украинцев из-за пасхальных праздников.