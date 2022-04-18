Россиянам нужно привыкать к нападениям на территорию РФ, - Буданов о провокациях в Белгороде

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что россияне должны привыкать к провокациям своих военных, как произошло в Белгороде.

При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью для Spiegel.

"Я не могу это комментировать", - ответил Буданов на уточняющий вопрос, проводила ли Украина операции в глубине вражеской территории, в частности в начале апреля на топливном складе в российском городе Белгород.

"Конечно, россияне не хотели представлять, что война может затронуть их территорию. Я понимаю, что им трудно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на территорию России. Но к этому им нужно привыкнуть", - отметил Буданов.

Буданов акцентирует внимание, что у украинской стороны есть определенные доказательства того, что именно РФ организовывает эти атаки или диверсии на собственной территории.

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"Я сказав, що в нас є ознаки таких планів. Метою таких інсценувань зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію власного суспільства, яке масово відмовляється боротися. Їй (Росії. - Ред.) потрібно показати, що Україна – це терористична держава, загроза, яку потрібно зупинити. А по-друге, щоб відвернути увагу суспільства від Бучі та інших випадків зґвалтування та вбивств дітей. Тож якщо в найближчі дні вибухнуть вокзали, електростанції чи паливні баки, а Україну кожного разу звинувачують, я не буду дуже здивований", - підсумував він.