Российский воин украл у 10-летней Иванки телефон. Его взяли в плен и вернули девочке мобильный, - разведка. ФОТО

Военные разведчики вернули девочке телефон, украденный российскими оккупантами на блок посту в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту историю опубликовали украинские разведчики.





"Разведывательное подразделение 93-й бригады Холодный Яр проводило операцию на восточном направлении. В плен к нашим ребятам попал солдат из российской Кантемировской дивизии, у которого нашли красненький мобильный телефон, а также павербанк со стразами. Сначала оккупант лгал, что это его вещи. В мобилке была сим-карта одного из российских операторов, и с этого телефона уже были звонки в Россию, но в списке контактов были и украинские номера, подписанные "папочка" и мамочка". Холодноярцы начали звонить на эти номера. Оказалось, что телефон принадлежит Иванке", - рассказывают в ГУР МО.

Впоследствии историю кражи и эвакуации ее семьи из оккупированного россиянами города рассказала и мама девочки Елена.

"15 марта мы выехали всей семьей эвакуационным коридором из Тростянца, в то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине, были испуганы, потому что за город шли бои. Когда стояли в эвакуационной колонне, подошли военные РФ и сказали отдать все телефоны. Я ответила, что у нас они все разряжены. До этого мы удалили с телефонов все мессенджеры, чтобы не предоставлять врагу любую информацию. Когда выезжали из города, на блокпосту российские военные ходили с картонной коробкой и отбирали телефоны у всех, кто ехал из города, угрожая расстрелом. Они кричали и запугивали нас. Говорили, будто мы их снимаем", - говорит Елена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные 93-й ОМБр уничтожили вражеский вертолет Ка-52 с помощью "Осы". ФОТОрепортаж

По ее словам, через несколько дней ей позвонил "Дмитрий из 93-й бригады и рассказал, что они у пленного российского военного нашли телефон".

"Я была так взволнована, что с начала не поверила, думала, что это какие-то шутки. Иванка очень плакала из-за того, что забрали телефон. И хотя мой муж сказал ребятам оставить телефон себе, они все равно отправили его нам по почте", - отмечает мама девочки.

Теперь Иванка благодарна холодноярцам за такой приятный сюрприз, и передает поздравления 93 бригаде", – говорится в сообщении прессслужбы 93 омбр.