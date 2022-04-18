В Мелитополе оккупанты подсылают к людям "агентов", которые пытаются узнать настроения горожан, - СМИ
Об этом рассказал в эфире "24 канала" находящийся в Запорожье корреспондент, сообщает Цензор.НЕТ.
"В местном парке появились "агенты" в гражданской одежде - такие себе люди, которые маскируются под мирных жителей", - рассказал журналист.
Они подсаживаются на лавочку к местным и начинают разговор, интересуясь мнением о том, что происходит в Мелитополе.
Потом люди видели, что они идут в те здания, где заседают оккупационные органы рашистов. Эти агенты хотят послушать, что о них говорят. Понятно, что ничего хорошего они не услышат, – говорит журналист.
Он отметил, что такими методами использовалась еще сталинская репрессивная машина.
"Думаю, это просто стиль работы карательных органов России. Они привыкли у себя собирать информацию", - добавил корреспондент.