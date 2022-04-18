Под Мариуполем в фильтрационных лагерях российские оккупанты удерживают до 27 тысяч человек, - советник мэра Андрющенко

Захватчики под Мариуполем содержат в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта более 20 тысяч человек.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Депортация и фильтрация. По обновленным данным, на сегодня оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангуш-Никольское-Ялта не менее 20 тысяч человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленного затягивания и замедления поцедуры фильтрации. Также не (менее. - Ред.) 5-7 тыс. человек находятся в фильтрационном лагере в селе Безымянное на стадии подготовки к депортации", - написал Андрющенко.

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