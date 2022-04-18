Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории. Крым тоже, - Буданов
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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории. В том числе и Крым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Spiegel.
По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставку оружия из Германии.
"Нужны артиллерийские системы – в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Другое стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории ", – отметил Буданов.
На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: "Конечно".