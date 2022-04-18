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Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить территории. Крым тоже, - Буданов

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории. В том числе и Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Spiegel.

По его словам, украинские власти официально сформулировали запрос на поставку оружия из Германии.

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"Нужны артиллерийские системы – в них немецкая армия особенно сильна. И, к сожалению, нам нужны танки, потому что у нас были очень большие потери бронетехники. Другое стандартное оборудование – зенитные комплексы, радиоэлектронная разведка. Нам нужно тяжелое вооружение, чтобы освободить оккупированные территории ", – отметил Буданов.

На уточняющий вопрос, нужно ли это оружие Украине, чтобы вернуть Крым, начальник украинской разведки ответил: "Конечно".

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Топ комментарии

  • - ШПАЕВ -
  • V 2af7597c
    А хто заважав до війни випускати танки на тому ж заводі Малишева чи зенітно-ракетні комплекси?
    А хто заважав виробництву ще до війни ОТРК? І в мене питання також до ГУР - яким чином москалі так легко через Чонгар перебралися та чому не виявили угрупування кацапів у Білорусі? З тієї Білорусі усього кілька доріг, які можна було утримувати невеликими силами, а усе інше - болотиста місцевість, де бронетехнікою не попреш.
  • Юрий Власенко 8b8aeb88
    Я дивлюсь вони піаряться по графіку... то Подоляк декілька днів , то Буданов , то Єрмак і інші , і так по кругу... забембали лжеексперти
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