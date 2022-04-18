Оккупанты обстреляли жилой массив Харькова: один человек погиб, 6 раненых
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Сегодня, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли жилой массив Новые Дома в Харькове. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
"В результате обстрела района Новых Домов, по предварительным данным, один человек погиб, шестеро ранены", - сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
Сообщается, что снаряды падали рядом с пунктом выдачи гуманитарной помощи.