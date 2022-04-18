Ракеты во Львов запустили из Каспийского региона. По состоянию на 12:30 7 погибших, 11 человек пострадали, - Козицкий

По состоянию на 12:30 18 апреля в результате сегодняшних ракетных ударов по Львову погибли 7 человек, 11 - пострадали.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 8:30 по Львову ударили четыре ракеты. Это были крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, их выпустили из Каспийского региона. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. Первый объект – это склады, которые не использовали, в результате попаданий произошли пожары!, - отметил он.

По его словам, на обоих объектах пожар уже полностью потушен. Подразделения ГСЧС разбирают завалы.

Козицкий уточнил, что оба объекта разрушены полностью.

"К сожалению, есть погибшие. По состоянию на этот час известно о 7 погибших. Это первые погибшие в результате попадания по Львову. Также сейчас известно об 11 пострадавших. Среди них – один ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Данные по поводу погибших и пострадавших еще могут изменяться", - добавляет глава региона.

Кроме того, он отметил, что вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства.

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"Благодарю наши силы ПВО! Они делают чрезвычайный вклад в то, чтобы над нашими головами небо было спокойным", - резюмирует Козицкий.

Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове.