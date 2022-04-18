Вучич обвинил Украину в массовом "минировании" летающих в Россию сербских самолетов. МИД Украины обвинения категорически отвергает

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Украину в якобы причастности к массовому минированию сербских самолетов. Украинская сторона отвергает обвинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

Отметим, по словам Вучича, Сербия продолжит полеты в Россию, несмотря на сообщения о якобы минировании. Он также заявил, что за ложным минированием стоит Украина и еще одна из стран Евросоюза.

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности", - отметил Николенко.

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Он также подчеркнул, что Киев разочарован в том, что Белград до сих пор не присоединился к санкциям против России из-за войны в Украине.

"Призываем Белград встать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - добавил он.

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