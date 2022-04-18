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Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя. ВИДЕО

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Задержанный Службой безопасности нардеп Виктор Медведчук обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Он отметил, что они находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

"Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты", - сообщают в СБУ.

Напомним, что СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Читайте: Мы готовы обменять Медведчука, если РФ это интересно, они точно отреагируют, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Ksenia VB
    він має здати всю агентуру, всіх причетних, але його спеціально поміняють щоб сховати подєльнічків
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    То есть я смотрю юридический цирк с медведчуком в самом разгаре. У нас что, любой арестованный и подозреваемый в тяжких преступлениях против государства, может обращаться с просьбой об обмене его на других украинцев захваченных в заложники другой страной, тем более уже сбежавший раз из под "домашнего ареста"?... Кто ему вообще дал видеокамеру и почему он не вылазит с допросов? Ребятки наши "правоохранители" и гавно-политики, вам не кажется что это немножко абсурд, причём публичный?..
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