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В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР. ФОТО

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Работники ГБР разоблачили масштабную схему незаконной реализации табачных изделий, которые вроде бы передавали на нужды Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР 01
В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР 02
В Одессе разоблачили схему продажи конфискованных сигарет, которые должны были быть переданы Вооруженным силам Украины, - ГБР 03

По оперативным данным, подакцизные товары ранее были изъяты Одесской прокуратурой в рамках различных уголовных производств и отправлялись на ответственное хранение на специальный склад.

"Злоумышленники сымитировали принудительное изъятие более 1,5 тысяч коробов сигарет стоимостью полмиллиона долларов США и передачу их военным. На самом деле сигареты были проданы организаторами сделки за 100 тыс. долларов США. ГБР задержало участников противоправной схемы при передаче очередного транша в размере 50 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверяется причастность к этой сделке должностных лиц правоохранительных органов и других заинтересованных лиц. Продолжаются следственные действия в рамках возбужденного уголовного производства по злоупотреблению властью.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    за такі штуки, в воєнний час, розстріл... якого біса...
  • vigo
    ...наразі перевіряється причетність до даної оборудки посадових осіб правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб....
    Так само перевіряється, як був Трухін за кермом авто чи не був.
    Не вірю, що ця бидлота в погонах змінилась.
    "Кому війна, а кому мати рідна" це саме про них...
  • Чайка Київ
    На фронт, цих пацюків, окопи рить.
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