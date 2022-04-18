"Укрпошта" ввела ограничения на продажу марок "Русский военный корабель, иди… !"

В одни руки будут продавать не больше 30 таких марок, ведь спекулянты выставляют их на eBay по $1000 за штуку.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

В "Укрпоште" рассказали, что за 5 дней продали около 500 тыс. таких марок – это половина всего тиража.

"Некоторые люди начинают продавать купленное по спекуляционным ценам. Например, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1000. Но Укрпочта не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro: bit.ly/auktsion -marka). Проследить, куда идут средства по продаже марок, невозможно", - говорится в сообщении.

Теперь один человек сможет купить не более 5 листов марок (на каждом листе их 6 штук) любого номинала. Все заказы в интернет-магазине "Укрпошта" отменили. Некоторые из них были более чем на 30 тыс. марок.

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На этой неделе компания обещает запустить обновленный почтовый маркет. В нем покупку можно будет оформить повторно, однако не более 3 писем на один заказ.

"У нас уже есть идеи и готовим новые выпуски, но пока просим сохранять холодный ум при покупке марок с кораблем. Пусть они достанутся как можно большему количеству людей, а не как можно больше писем одному человеку", - подытожили в "Укрпоште".

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