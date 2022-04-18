Чтобы не мобилизовали на оккупированных территориях, нужно или уезжать, или прятаться, - Гайдай

Оккупанты проводят на временно захваченных территориях Украины принудительную мобилизацию. Избежать ее можно только уехав или спрятавшись.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что хватают мужчин, бросают их сразу на фронт, воевать против Украины. Они не подготовлены, вообще не владеют оружием, не умеют им пользоваться. Защиты как таковой нет. Их бросают, как пушечное мясо, прямо в жерло боев, там просто ад", - сказал Гайдай.

"Единственные возможности уберечься: либо уезжать, даже через Беларусь пытаться куда-то уезжать, либо прятаться. Другого варианта нет", - добавил он.

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Напомним, 7 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в городах, полностью или частично захваченных российскими военными, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы страны-агрессора.

12 апреля она заявила, что на Луганщине мужчин ловят прямо на улицах, забирают мужчин с рабочих мест, чтобы принудительно отправить в военкоматы. Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация на захваченных Россией территориях является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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14 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей идет принудительная мобилизация. В Горловке проводятся обходы частных и многоквартирных кварталов.

По данным штаба, российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР, однако указанные показатели были выполнены лишь на 20 процентов.