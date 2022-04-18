Новости

В оккупированных Херсонской и Запорожской областях на должности в "народной милиции" назначают офицеров ФСБ и "казаков", - правозащитник Лисянский

7 58918
лисянский
На временно оккупированных РФ территориях на юге Украины, в частности, в Херсонской и части Запорожской области, оккупанты организуют отделения ФСБ и Росгвардии, а также так называемой "народной милиции". В службу они пытаются привлечь ранее уволившихся офицеров ФСБ, а также офицеров из Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.

В настоящее время процессы создания филиалов российских спецслужб, а также "милицейских органов" проходят в Бердянске, Херсоне, Мелитополе. На должности глав МВД назначают представителей казачества РФ. Например, в Энергодаре начальником народной милиции был назначен Сергей Силиванов, ранее бывший т.н. региональным атаманом в НВФ "ЛНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне россияне назначили оккупационного "председателя" – депутата Госдумы РФ Кастюкевича

"Фактически сейчас оккупационные администрации РФ пытаются выстроить систему силового воздействия на оккупированных территориях, которые будут действовать на постоянной основе, чтобы в будущем провести референдумы на этих территориях и сломать украинское сопротивление", – говорит Лисянский.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • экзорцист
    А кізяків просто давити, як гнид. У втрати навіть не треба вносити. Просто неглядя знищувати і йти далі. Вони отброси навіть у недорозвинутих орків.
  • MAKAROV ddf66d11
    А что главе сбу в херсонской области который город сдал, даже должность уборщицы не предложили? вот отблагодарили так отблагодарили
  • Shanna Castellanos 84782519
    Этого следовало и ожидать ..что они долго проукраинские демонстрации не допустят..На этих территориях поможет только глубоко развёрнутая партизанская война,чтобы этим ублюдкам не дать возможности закрепиться..как в «лднр
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости